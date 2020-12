Dai nuovi ecoincentivi per le auto alle agevolazioni per il turismo, dalla Cig per i lavoratori autonomi alla proroga del Superbonus 110%, fino alle indennità per il personale sanitario e sociosanitario: ecco alcune delle misure entrate nel testo durante il passaggio in Commissione Bilancio. In attesa che il provvedimento approdi in Aula alla Camera