Manovra, approvati emendamenti su cig autonomi e ecoincentivi

15/16 ©Ansa

Via libera della commissione Bilancio della Camera a un "fondo speciale di 160 milioni" per lo sviluppo socioeconomico di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal terremoto nel 2016. Con apposita delibera Cipe queste risorse "finanzieranno uno specifico contratto istituzionale di sviluppo per interventi per le imprese e gli enti locali". Ok anche a incentivi per le università e i centri di ricerca dell'area. Arriva poi un fondo "di 135 milioni di euro nel triennio" per le industrie delle aree svantaggiate ricomprese nella ex cassa del Mezzogiorno