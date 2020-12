1/14 ©Ansa

Le partite Iva lasciate fuori dai ristori del governo per l’emergenza Coronavirus tornano al centro dell’agenda politica. L’Inps infatti sta lavorando con la Ragioneria generale dello Stato per valutare la fattibilità di un emendamento alla manovra che introdurrebbe nel 2021 una decontribuzione totale per i lavoratori autonomi che guadagnano fino a 50mila euro l’anno e che hanno subito un calo del fatturato del 33%.

Bonus Irpef, attesa conferma dalla legge di bilancio