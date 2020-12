8/15 ©Getty

Ai fini del calcolo del reddito non si considera: l’abitazione principale, il reddito di cittadinanza, gli assegni familiari e gli assegni per il nucleo familiare, l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, le indennità Covid19 previste dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio, l’assegno di maternità e per il nucleo familiare concesso dai Comuni, il premio alla nascita, il bonus bebè e il bonus baby-sitting