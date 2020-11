Legge di Bilancio, Gualtieri: manovra da 39 miliardi

9/15 ©Fotogramma

Le misure di contenimento per il Covid avranno un impatto sul quarto trimestre, che però "non sarà tale da impattare i risultati del 2021 in misura macroscopica”, ha spiegato Gualtieri in audizione al Senato. Gualtieri ha detto che la previsione del governo di un -9% sul 2020 "lascia spazio per una caduta congiunturale nel quarto trimestre fino a -4%"