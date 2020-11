1/14 ©Ansa

Altri dodici mesi per chi sta pensando di richiedere i fondi per alcuni bonus previsti dal governo. Nel testo della legge di bilancio, che deve ancora arrivare in Parlamento, infatti, si parla di proroghe per il bonus biciclette, quello per la ristrutturazione di facciate e altri. Ecco quali sono

