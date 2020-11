1/12 ©Fotogramma

Il bonus combinato sintetizza ecobonus e sismabonus per ottenere agevolazioni a prescindere dalla tipologia dell'immobile. Con questo strumento si potrà ottenere una detrazione per interventi su immobili strumentali, beni merce o patrimoniali, uno sgravio per le zone sismiche che potrà essere esteso anche a ulteriori interventi di efficientamento energetico

Superbonus 110, bonus facciate, sismabonus: ecco le agevolazioni cumulabili