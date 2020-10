10/15 ©Ansa

I tetti di spesa massimi del Super ecobonus 110% sono diversi a seconda della composizione dell’edificio. Per l’isolamento termico sono previsti 50mila euro per edifici unifamiliari o villette; 40mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da due a otto unità immobiliari; 30mila ad abitazione per condomini con oltre 8 unità immobiliari