2/15 ©Fotogramma

Per quanto riguarda il Super Ecobonus, si tratta di una detrazione del 110% per lavori in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Superbonus 110%, quali lavori si possono fare gratis