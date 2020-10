10/14 ©Ansa

Come la nuova versione potenziata, l’ecobonus agevola interventi di efficientamento energetico. Cambia la misura dell’agevolazione (dal 50 all’85%), i tempi di ammortamento fiscale (10 anni e non 5), le regole meno stringenti sulle caratteristiche dei lavori e sulla congruità dei costi (non c’è l’obbligo di guadagnare due classi energetiche, non esistono lavori “trainanti”), e l’applicabilità per qualsiasi immobile e qualsiasi contribuente (l’agevolazione è su Irpef e Ires)