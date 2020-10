Bonus facciate al 90% prorogato fino al 31 dicembre 2021: cosa sapere

9/15 ©Ansa

Le proroghe del Dpb, oltre al Bonus facciate, riguardano: detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio; detrazione spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, con le stesse aliquote del 2020 (50% per infissi, biomassa e schermature solari, 65% per le altre tipologie); detrazione Irpef al 50% spese sostenute per l'arredo di immobili ristrutturati; detrazione Irpef 36% spese sostenute per le opere di sistemazione a verde, coperture a verde e giardini pensili