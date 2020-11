Bonus Pc, 14 milioni di voucher prenotati in una settimana

Il bonus per l'acquisto di pc e connessioni a internet piace. Sono i primi numeri forniti da Infratel Italia a dimostrarlo: in una settimana dall'avvio della distribuzione del bonus sono stati prenotati già il 7 per cento dei fondi, cioè circa 14 milioni di euro. Come è possibile osservare anche dal grafico del bonus tracker di Sky TG24. Il fondo che è stato messo a disposizione è infatti di 200 milioni, ed è a esaurimento. Vale a dire che potrebbero non soddisfare tutte le richieste.