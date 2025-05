Casa Optima annuncia la cessione di Charterhouse Capital Partners

Sostenuta da Charterhouse già a partire dal 2016 (all’epoca sotto il marchio MEC3), Casa Optima, costituita come gruppo multibrand, ha ampliato la propria offerta, crescendo sia per linee interne sia tramite acquisizioni strategiche di alcuni dei principali marchi del settore come Modecor, Giuso, Blend Coberturas e Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani

Arriva l’annuncio di Casa Optima che Charter Capital Partners ha raggiunto un accordo di cessione dell’azienda a un gruppo di investitori guidato da Terlos LLP, società di investimento privata specializzata in marchi consumer europei. Sostenuta da Charterhouse già a partire dal 2016 (all’epoca sotto il marchio MEC3), Casa Optima, costituita come gruppo multibrand, ha ampliato la propria offerta, crescendo sia per linee interne sia tramite acquisizioni strategiche di alcuni dei principali marchi del settore come Modecor, Giuso, Blend Coberturas e Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani.