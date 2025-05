Festival Economia Torino 2025: programma, date e ospiti

Torna il Festival Internazionale dell'Economia, a Torino dal 30 maggio al 2 giugno 2025. Dopo le prime tre edizioni, il Festival torna nel centro del capoluogo piemontese per ospitare i più grandi economisti del mondo che lavorano alla frontiera, oltre che ricercatori che lo studiano in tante altre discipline. Il Festival Internazionale dell’Economia è a cura di Editori Laterza, Collegio Carlo Alberto (CCA) – Torino Local Committee (TOLC) sotto la direzione scientifica di Tito Boeri, professore di Economia presso l’Università Bocconi di Milano. Il tema di questa edizione è "Le nuove generazioni del mondo", con un focus sui giovani. "A Torino dal 30 maggio al 2 giugno ci occuperemo di temi col contributo non solo di economisti, sociologi, psicologi, ma anche con testimonianze dirette di chi conosce a fondo l’immigrazione, i cambiamenti in atto nell’organizzazione della vita famigliare, il profilo della domanda di lavoro e il disagio giovanile", ha dichiarato Tito Boeri.

Un'edizione dedicata alle nuove generazioni

Un'edizione dedicata appunto alle nuove generazioni, colte in un momento di forte disagio in diversi ambiti: lavoro, istruzione, salute mentale e vita sociale. Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno lasciato cicatrici profonde, e sempre più evidenti, in un’intera generazione. Allo stesso tempo, questi cambiamenti così rapidi e complessi, spiegano gli organizzatori, creano anche nuove possibilità di crescita. Per approfondire le dinamiche che determinano questo quadro ed esplorare possibili prospettive, il Festival dell’Economia si apre al dialogo con il grande pubblico su questi temi, coinvolgendo istituzioni, università, imprese, mondo dell’informazione attraverso un palinsesto di oltre 100 appuntamenti, articolato in diversi formati di approfondimento: “Le parole chiave”, “Dialoghi”, “Visioni”, “Incontri con l’autore”, “Confronti” e “Intersezioni”. Un focus specifico sarà dedicato all’emergenza demografica e alle sue implicazioni sistemiche, ai mutamenti nell’organizzazione famigliare, alle trasformazioni del mercato del lavoro e al crescente disagio giovanile, affrontati con un approccio multidisciplinare. Contribuiranno alla discussione, tra gli altri, economisti, sociologi, statistici, demografi, scrittori e psicologi.

Gli ospiti

Come ospiti della terza edizione del Festival parteciperanno non solo economisti e addetti ai lavori, ma anche sociologi, psicologi e scrittori. Tra i nomi il presidente di Ipsos Nando Pagnoncelli, lo psicanalista Massimo Recalcati, l'editore Giuseppe Laterza, l'economista Tommaso Frattini, l'ex ministra del Lavoro Elsa Fornero, la giornalista Marianna Aprile, la scrittrice Viola Ardone, e molti altri (L'ELENCO COMPLETO DEI RELATORI).

