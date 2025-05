Startup Competitions, il progetto per connettere imprese e innovazione

Le competizioni, su impulso della Regione Lombardia, supportano le neoimprese, aiutano il consolidamento delle startup più innovative e ne agevolano la crescita mettendole in contatto con potenziali investitori. L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi: “Lombardia si conferma Casa delle Idee” ascolta articolo

Prosegue l’impegno della regione Lombardia a favore delle nuove imprese emergenti supportando la nascita e il consolidamento delle startup innovative. Anche quest’anno, su impulso dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, la Regione promuove e sostiene le Startup Competitions, una serie di competizioni pensate per agevolare la crescita delle startup più promettenti e metterle in contatto con potenziali investitori. Si tratta di tre concorsi diversi, pensati in collaborazione con MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action) e Federated Innovation @Mind (incubatore di innovazione): StartCup Lombardia, Chimica Verde Lombardia per un futuro sostenibile Edilizia sostenibile e sicura, novità del 2025. Le Competitions sono state presentate il 27 maggio a Palazzo Lombardia e si collocano nell’ambito del progetto ‘Startup Days’: un appuntamento annuale strategico, calendarizzato per l’11 e 12 novembre, finalizzato a rafforzare l’ecosistema lombardo dell’innovazione, creando connessioni tra talenti, idee e opportunità per costruire il futuro del territorio e generare valore aggiunto anche dal punto di vista occupazionale.

Le tre competizioni STARTCUP LOMBARDIA: giunta alla 23esima edizione, è la competizione per startup organizzata dalle Università e dagli Incubatori Universitari lombardi, promossa da Regione Lombardia e MUSA Scarl, che dal 2016 ha visto nascere 44 imprese con un investimento regionale totale di 1,2 milioni di euro e 52 milioni di investimenti cumulati raccolti dalle neoimprese. Il montepremi complessivo, superiore alla precedente edizione, è pari a 175.000 euro stanziati da Regione Lombardia. Prosegue quindi il percorso di crescita di StartCup Lombardia, che nell’edizione 2024 ha raccolto 114 candidature, per un totale di 373 persone coinvolte e 155.000 euro di fondi stanziati. EDILIZIA SOSTENIBILE E SICURA: novità del 2025, questa competizione è organizzata da Regione Lombardia in collaborazione con le università, gli incubatori universitari lombardi e MUSA Scarl. Lo scopo è favorire la nascita di nuove imprese e startup nel settore dell’edilizia per sostenerne l’innovazione e lo sviluppo in risposta ai bisogni specifici delle imprese che vi operano. Regione Lombardia metterà a disposizione un montepremi di 150.000 euro per le migliori sei idee in gara. CHIMICA VERDE LOMBARDIA: il programma è alla sua seconda edizione ed è organizzato da Regione Lombardia e da Federated Innovation @Mind per stimolare la nascita di imprese innovative che supportino i soggetti dell’industria chimica nell’affrontare le sfide tecnologiche e ambientali. Sono previsti sei premi per un montepremi complessivo di 150.000 euro stanziati da Regione Lombardia.

Assessore Guidesi: “Lombardia continua a essere la Casa delle Idee” “Da sempre il nostro obiettivo è che chiunque abbia un’idea innovativa trovi in Lombardia le migliori condizioni per poterla sviluppare”, ha commentato l’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. “Siamo la Regione leader per numero di startup innovative. E vogliamo non solo continuare a esserlo, ma consolidare il primato per continuare a essere la Casa delle Idee”. Fabrizio Grillo, presidente di Federated Innovation @Mind, ha parlato del progetto confermando “il valore della co-innovazione come leva strategica per affrontare le sfide ambientali e industriali. Mettere in rete startup, imprese e centri di ricerca significa costruire un ecosistema capace di generare impatto reale e duraturo”. Gli fa eco Marina Canovaro, presidente di Musa Scarl: “Favorire l’incontro tra ricerca, impresa e istituzioni significa creare le condizioni per uno sviluppo sostenibile e inclusivo, in grado di rispondere alle sfide del presente e costruire con responsabilità il futuro del nostro territorio”.