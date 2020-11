Legge di Bilancio, le principali misure del testo approvato in Cdm

1/8

Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo della legge di Bilancio, ora attesa in Parlamento. La manovra finanziaria 2021 vale 38 miliardi circa, è sostenuta per più di un terzo da fondi europei - che non si sa però esattamente quando arriveranno - e indirizza la maggior parte delle risorse a lavoratori, imprese e famiglie in chiave di sostegno dopo le restrizioni per contenere i contagi da coronavirus