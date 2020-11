10/15 ©Getty

SERVIZIO CIVILE - Per il servizio civile sono previsti 200 milioni in più per 2 anni. Lo annuncia in una nota il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. "In molti avevano dubbi che ci saremmo riusciti, alcuni ancora non ci credono - afferma Spadafora in una dichiarazione -, invece da oggi i fondi per il Servizio civile universale sono assicurati per consentire ad almeno 55 mila giovani nel 2021 e 56 mila nel 2022 di dedicare, attraverso l'impegno degli enti, un quotidiano e prezioso contributo a favore dei territori e delle comunità"