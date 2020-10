4/15

In generale, l’azzeramento dei contributi per gli under 35 varrà per i prossimi tre anni proprio per aumentare l’occupazione giovanile e combattere la disoccupazione. In realtà si tratta di una misura già in vigore da ottobre, ma è stata estesa ora anche per i prossimi 3 anni. Per finanziare il bonus assunzioni in Legge di Bilancio 2021 sono stati stanziati 700 milioni di euro. (Foto: Ipa)