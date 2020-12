8/13 ©Ansa

Ok anche all'aiuto alle famiglie dei pescatori rapiti e alle imprese. L'emendamento, che ha come primo firmatario Davide Faraone (Iv), prevede un fondo di mezzo milione di euro per il sostegno economico delle famiglie dei pescatori rapiti in Libia da più di tre mesi. Lo stanziamento è destinato a "misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari" e riguarda anche gli avvenimenti del 2020