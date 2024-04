Bonus mamme, riaprono le domande per le lavoratrici della scuola

Con nota del 22 aprile il ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato che si sono riaperti i termini per presentare la richiesta. La misura consiste in un taglio della tassazione fino a 250 euro mensili (e dunque fino a 3.000 euro l’anno). L’importo non è fisso, ma varia anche in base al reddito della lavoratrice. Le dipendenti statali che non hanno ancora ricevuto il bonus, a maggio riceveranno anche gli arretrati