Bonus mamme lavoratrici 2024, a maggio arrivano gli arretrati

L'aiuto è sia per le lavoratrici private che pubbliche. Per quelle del settore pubblico, nella busta paga di maggio dovrebbero arrivare i riconoscimenti delle quote arretrare dall’1 gennaio 2024. Il limite massimo è di 3mila euro all'anno. La quota e la durata sono stabilite in base al numero di figli (il minimo è di due)