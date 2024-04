Proteste pro-Gaza, Università California cancella cerimonia laurea

La decisione arriva per motivi di sicurezza. La University of Southern California aveva già annullato alcuni momenti chiave della cerimonia, tra questi i discorsi della 'prima della classe' Asna Tabassum e dei laureati ad honorem, il regista Jon Chu e la tennista Billie Jean King. In programma dall'8 all'11 maggio, la cerimonia avrebbe portato circa 65mila studenti e le loro famiglie nel campus

La University of Southern California ha cancellato la cerimonia di laurea citando misure di sicurezza legate alle proteste pro-Gaza, che comportano il possesso di un biglietto di accesso al campus attraverso specifici punti di ingresso. "Impossibile fare i controlli in tempo utile", hanno spiegato le autorità accademiche. USC aveva già cancellato alcuni momenti chiave della cerimonia, tra questi i discorsi della 'prima della classe' Asna Tabassum e dei laureati ad honorem, il regista Jon Chu e la tennista Billie Jean King. Le proteste pro-Gaza si stanno svolgendo in questi giorni in numerose università degli Stati Uniti, tra cui la UCLA di Los Angeles.

La decisione dell'University of Southern California

"Noi - ha dichiarato l'università in un comunicato - sappiamo che questo possa provocare delusione". L'annuncio, come detto in precedenza, arriva giorni dopo la decisione di cancellare il discorso d'onore di una studentessa musulmana, Asna Tabassum, dovuto al fatto che la ragazza nel suo account aveva condiviso un link che invocava l'eliminazione di Israele. La cerimonia, in programma dall'8 all'11 maggio, avrebbe portato circa 65mila studenti e le loro famiglie nel campus. L'università ha spiegato che in alternativa organizzerà "nuove attività e celebrazioni" per garantire che il weekend resti "significativo e memorabile" per gli studenti.