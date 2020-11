Manovra, presentati 7mila emendamenti: c’è la proroga del superbonus

Migliaia di emendamenti alla legge di bilancio in commissione Bilancio alla Camera. Oltre mille quelli del M5s, 1.200 dalla Lega e altrettanti da FI. Uno della maggioranza chiede di prorogare fino al 31 dicembre 2023 l'ecobonus e il sismabonus al 110%. Intanto ieri sera nuovo vertice di governo con Conte sul Recovery plan. È confronto aperto sull'ipotesi di 6 manager nella cabina di regia

Sono 7mila gli emendamenti alla manovra presentati in commissione Bilancio alla Camera. Per la maggioranza, il gruppo che ne ha presentati di più è il M5s, oltre mille. Il Pd 803, Iv 668 e Leu 179. Per l'opposizione oltre 1200 sia Forza Italia sia la Lega, oltre 900 FdI. Nel passaggio in Parlamento, i partiti di maggioranza e opposizione mirano ad aggiungere tasselli significativi alla legge di bilancio. Tra gli emendamenti c’è quello per la proroga dei bonus al 110% e spunta una richiesta di patrimoniale. Ci sono anche proposte per prolungare l'ecobonus sull'acquisto delle auto. Intanto il governo lavora al piano per il Recovery fund: ipotesi cabina di regia con 6 manager.

Ipotesi proroga superbonus leggi anche Dal superbonus 110 al sismabonus: ecco le agevolazioni cumulabili Le modifiche effettive alla manovra saranno il frutto degli emendamenti che verranno approvati nelle prossime settimane in commissione Bilancio della Camera. La richiesta di una proroga al dicembre 2023 dei superbonus, cioè delle detrazioni fiscali al 110% per interventi di miglioramento energetico e sismico degli immobili, è firmata da una settantina di deputati di tutte le forze di maggioranza: M5s, Pd, Iv e Leu. "La misura è appena partita - ha spiegato la presidente della commissione Attività produttive della Camera, Marina Nardi (Pd) - ma rischia di subire altri stop a causa del covid. Per questo la proroga è necessaria". L'intento è condiviso, ma nella maggioranza e nel governo ci sono perplessità legate al costo. Per questo l'idea di prolungare la misura potrebbe essere messa nel cassetto fino all'arrivo del Recovery fund.

Le novità per l’ecobonus auto leggi anche Legge bilancio, ecco per quali bonus è prevista la proroga a fine 2021 Per rinviare la scadenza dell'ecobonus sulle auto c'è più di una richiesta di diverse forze di maggioranza, come Iv e Pd. In questo caso, a storcere il naso è il M5s, che vorrebbe concentrare gli incentivi solo sulle auto elettriche, mentre gli alleati puntano anche a diesel e benzina di ultima generazione. La proposta sulla patrimoniale La patrimoniale è contenuta in un emendamento firmato da deputati di Leu e del Pd che chiede l'abolizione dell'Imu e dell'imposta di bollo sui conti correnti e di deposito titoli, per sostituirle con un'aliquota progressiva minima dello 0,2% "sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500 mila euro". I primi firmatari sono Nicola Fratoianni, che fa parte della componente di Sinistra Italiana in Leu, e Matteo Orfini, della minoranza Pd. La strada di questo emendamento appare in salita: non trova troppi sponsor fra gli alleati e non piace alle opposizioni.