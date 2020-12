Covid-19, vaccino Pfizer verso approvazione Ema prima di Natale

Lo anticipa il tabloid Bild, citando fonti della Commissione Ue e del governo tedesco. La somministrazione delle dosi potrebbe iniziare in Germania entro la fine dell'anno in corso

Il via libera dell'Ema per l'immissione in commercio del vaccino BioNTech-Pfizer potrebbe arrivare prima di Natale. Lo anticipa la Bild, citando fonti della Commissione Ue e del governo tedesco. Secondo quanto riferisce il tabloid, l'agenzia europea del farmaco intende approvare il candidato vaccino il 23 dicembre. La somministrazione delle dosi potrebbe iniziare in Germania entro la fine dell'anno in corso. "Si parla del 26 dicembre", aggiunge la fonte. Data, in parte confermata anche dal ministro alla Sanità tedesco, Jens Spahn: "Puntiamo tutto sul fatto che il vaccino sia approvato prima di Natale".