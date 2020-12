Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi. LIVE

I dati del bollettino del ministero della Salute registrano 12.030 nuovi contagi a fronte di 103.584 tamponi, I decessi nelle ultime 24 ore sono 491. I ricoveri in terapia intensiva calano di 63 unità (in totale ora sono 3.095), quelli con sintomi salgono di 30 (in totale 27.765). Il rapporto positivi/test è dell'11,6, stabile rispetto a ieri ( IL BOLLETTINO LE MAPPE ).