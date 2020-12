7/10 ©Fotogramma

Il 31 dicembre scade il termine per presentare le domande all’Inps per l’incentivo IOLavoro, quelle per ottenere l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono, quelle per ottenere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale