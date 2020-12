Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

Restano le distanze sulle misure da adottare a Natale per contenere i contagi. Il Cts raccomanda restrizioni, varie ipotesi sul tavolo. Oggi nuovo vertice con le Regioni. 846 i decessi per Covid nell'ultimo bollettino, 165 in Veneto: mai così tanti. Poco meno di 15mila nuovi positivi. Leggero calo dei ricoveriL'Europa accelera sul vaccino: l'Agenzia del farmaco si riunirà il 21 dicembre per la decisione sul via libera. Per il ministro Amendola sarà pronto in Italia ai primi di gennaio. A Londra è scattata la 'fase tre', il livello più alto delle restrizioni anti coronavirus. La Francia è uscita dal suo secondo lockdown mantenendo comunque molte restrizioni e un coprifuoco dalle 20. Restrizioni anche in Quebec. In Brasile Rio de Janeiro cancella i festeggiamenti di Capodanno e rinvia il Carnevale a luglio.