2/15 ©Fotogramma

A partire da oggi, 16 dicembre, è scattata in tutto il Paese una nuova serrata per frenare la recrudescenza del virus. Chiusi scuole e asili nido, saloni di bellezza e parrucchieri, come pure i negozi non essenziali, fatta eccezione per farmacie, alimentari e banche

Covid Germania, lockdown quasi totale dal 16 dicembre al 10 gennaio