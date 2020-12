1/13 ©Fotogramma

La pandemia di Coronavirus continua in tutto il mondo, anche in Europa. Dalla Francia alla Germania, passando per l’Italia, l’Olanda e il Regno Unito, i Paesi si stanno preparando al periodo natalizio mettendo in campo misure specifiche per cercare di non far dilagare i contagi. Fra divieti e chiusure, ecco quali decisioni sono state prese da Berlino fino a Londra

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS IN DIRETTA