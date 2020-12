Covid, Germania in lockdown quasi totale da mercoledì: le misure

1/13 ©Fotogramma

Negozi e scuole chiuse, divieto di assembramenti, di consumo di alcol per strada e fuochi d'artificio di Capodanno al bando. La Germania, da mercoledì 16 dicembre, entra in un severissimo lockdown, su decisione di Angela Merkel che questa volta non ha litigato con i Laender: in meno di un'ora, il 13 dicembre, i governatori e la Cancelliera si sono riuniti in un vertice convocato d'urgenza di fronte agli sviluppi della pandemia dell'ultima settimana. Tutti d'accordo: i numeri del Covid "richiedono un'azione immediata"

Covid Germania, lockdown quasi totale dal 16 dicembre al 10 gennaio