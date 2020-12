Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Una nuova stretta per Natale, con l'ipotesi di un'Italia di fatto tutta in zona rossa o arancione nei festivi e prefestivi e, unica eccezione, uno specifico allentamento per gli spostamenti fra i piccoli Comuni. L'ipotesi, a quanto apprende l'Ansa al termine della riunione dei capi delegazione, è adottare norme omogenee in tutto il Paese, con un irrigidimento delle disposizioni come annunciato anche da Angela Merkel in Germania, per evitare la terza ondata della pandemia di Covid-19. LEGGI DI PIU'