Ma le distanze tra M5S e Pd restano, come sull'attivazione del Mes sanitario. Di temi parla anche la delegazione del Movimento. La proroga del superbonus al 2023 per i pentastellati è "esiziale", è il ragionamento che fa Crimi. Con lui ci sono i capigruppo di Camera e Senato, il capo delegazione Alfonso Bonafede e i ministri Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli. Presenza, quelle di questi ultimi (soprattutto del primo), che non era preventivata inizialmente ma che, nel bel mezzo degli Stati Generali, contribuisce a rendere la delegazione più "forte" politicamente.

M5s chiede di rimodulare la struttura del Recovery fund

Sul rimpasto dal M5S mandano un messaggio: "Noi siamo contenti della nostra squadra di governo, se qualcuno non è contento della sua lo dica".

"Siamo la prima forza politica in parlamento e il messaggio che abbiamo portato è stato uno: il governo deve lavorare per gli italiani, punto", dice Di Maio. Sul Recovery Fund, invece, il M5S non è contrario ma la struttura va rimodulata, parlamentarizzata e deve essere consentito ai singoli ministeri di approfondire i progetti. I temi sui cui punta il Pd sono sensibilmente diversi e toccano nodi come quello delle riforme costituzionali e, soprattutto, della legge elettorale. "A noi interessa un concreto cambio di passo", spiegano i dem. Mentre anche il capogruppo al Senato Andrea Marcucci nega qualsiasi ambizione al rimpasto: "Non ne parleremo". Il rimpasto non sarebbe all'ordine del giorno neanche per Italia Viva come ha detto Maria Elena Boschi, alla vigilia dell'incontro, martedì alle 13, tra Conte e la delegazione dei renziani.