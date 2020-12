Il leader di Italia Viva ribadisce la sua contrarietà alla governance per la gestione dei fondi europei proposta dal premier e minaccia: "Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no". Il presidente del Consiglio, secondo Renzi, "non può arrogarsi tutti i poteri dello Stato per spendere questi 200 miliardi"

"Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no". Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in un'intervista al quotidiano spagnolo El Pais, si dice pronto a far cadere il governo se il presidente del Consiglio non farà marcia indietro sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei attraverso il Recovery Plan. Mercoledì Renzi era tornato all’attacco in un duro intervento al Senato prima del voto sul Mes. Il nodo resta sempre lo stesso: Italia Viva, ha spiegato il suo leader, resta contraria alla governance del Recovery Plan proposta da Conte: “Se vuole poltrone, le nostre sono a disposizione", ha aggiunto Renzi alludendo alle possibili dimissioni delle sue ministre, quella dell’Agricoltura Teresa Bellanova e quella della Famiglia Elena Bonetti.

“Non è problema di posti, non basta un piccolo accordo” leggi anche Recovery Plan, dalle infrastrutture alla sanità: le misure nella bozza Alla domanda "è pronto a far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro?", Renzi risponde: "Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo". Conte, prosegue Renzi nell’intervista, "sta viaggiando in contromano su un'autostrada", ma "se recupera la lucidità e frena su questa misura assurda, siamo pronti a ragionare sulla questione".