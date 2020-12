Riforma del Mes, Conte: "Serve coesione per battersi in Ue". LIVE

Mes: Calenda-Della Vedova, maggioranza reticente. Ci asteniamo

"A furia di compromessi al ribasso, la maggioranza finirà solo per perdere tempo e far perdere all'Italia la straordinaria occasione del Next generation Eu. Un governo senza coraggio e zavorrato dal populismo decadente dei grillini, che tira a campare mentre un pezzo di economia del paese rischia di tirare le cuoia, è bene che finisca presto". A dirlo sono il leader di Azione, Carlo Calenda, e il segretario di Piu' Europa, Benedetto Della Vedova. "Il M5s, come previsto, ha cambiato opinione di 180 gradi sul trattato del Mes: hanno detto no per anni, ora dicono si'. Per restare al potere - proseguono - faranno tutto e il suo contrario, ormai è chiaro a tutti. Proprio per questo Pd e Iv sbagliano ad accettare una risoluzione reticente, che tace sul Mes pandemico, contraddittoria, piena di rinvii e diktat velleitari in vista della ratifica parlamentare della riforma. Cosi' si resta al piccolo cabotaggio di Conte".