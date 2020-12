Atteso Cdm per stasera

Trovata l'intesa nella maggioranza sul testo della risoluzione sulla riforma del Mes, con il voto in Parlamento sulle comunicazioni di Conte per il prossimo Consiglio europeo, a tenere banco è ancora il Recovery fund e la tensione in maggioranza, con Renzi che boccia la task force e minaccia voto contrario: nel probabile Cdm di stasera atteso l'ok solo al Recovery plan, che il premier vuole portare a Bruxelles. "Trovo il dibattito abbastanza surreale", dice il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, commentando l'empasse della governance sul Recovery Fund. "Non ho tempo - aggiunge - di occuparmi di dinamiche che in questo momento non hanno a che fare con l'emergenza sanitaria, sociale ed economica".