C'è attesa per il Consiglio dei Ministri di quest’oggi in cui si cercherà di trovare una quadra sul Recovery Plan (LE MISURE) e in particolar modo sul nodo della task force per la gestione dei progetti del Piano di Ripresa e Resilienza italiano da 209 miliardi. La trincea di Italia Viva non si è arrestata neppure nella riunione tecnica del pre-Consiglio dei ministri di ieri sera, chiamato a decidere non solo sullo schema di aggiornamento del Recovery ma, soprattutto, sulla cabina di regia destinata a finire in un decreto ad hoc. I tecnici di Iv sarebbero contrari anche a questa soluzione e alle deroghe previste per la cabina di regia. Intanto sul Mes si va verso una schiarita.

Tre giorni fondamentali approfondimento Recovery Plan, dalle infrastrutture alla sanità: le misure nella bozza In tre giorni il premier si gioca tutto: la credibilità sul Recovery Plan, il sì della maggioranza sulla riforma del Mes, il rientro nei ranghi di un'Italia Viva tornata a ventilare la crisi. A complicare la riunione di ieri, sospesa per ben due volte, la positività della ministra Luciana Lamorgese. Ma, al termine del Cdm, si è intravisto uno spiraglio, che ha i contorni di un decreto ad hoc sulla contestatissima cabina di regia del Recovery. Decreto che sostituirà quindi il possibile emendamento alla manovra. Il tutto sotto la massima vigilanza del Colle, che, se nei giorni scorsi aveva fatto sapere che un'eventuale bocciatura tutta italiana alla riforma del Mes avrebbe comportato una crisi di governo con una probabile fine anticipata della legislatura, oggi appare molto preoccupato dello "sfilacciamento" della maggioranza in un momento così delicato per il Paese. Con o senza il sì alla riforma del Mes.