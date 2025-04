Dazi, Meloni: "Ragionare su sospensione Green Deal per automotive"

Mentre le Borse sprofondano, con Milano che gira in rosso (QUI LA DIRETTA), sul tema dei dazi è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, a margine della visita sull'Amerigo Vespucci a Ortona, ha dichiarato: "Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto. Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé. Parliamo di un mercato importante, quello Usa, che vale circa il 10% della nostra esportazione. Non smetteremo di esportare negli Usa, ma attenzione all'allarmismo che sto vedendo in queste ore". Importante la risposta da dare soprattutto a livello europeo: "In questo momento possiamo fare intanto alcune cose: forse dovremo ragionare di sospendere le norme sul Green Deal in tema di automotive, settore colpito dai dazi".