La leader giapponese è arrivata all'aeroporto di Fiumicino ieri sera, mentre oggi incontra alle 11.15 a Villa Doria Pamphilj la presidente del Consiglio. Un'occasione per "consolidare il partenariato strategico bilaterale", hanno spiegato fonti italiane. Nelle prossime ore, le due premier si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese ascolta articolo

Sanae Takaichi, la premier del Giappone, è in visita a Roma: ieri sera è arrivata all'aeroporto di Fiumicino, mentre oggi incontra alle 11.15 a Villa Doria Pamphilj la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nelle prossime ore, le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Takaichi, infatti, dopo la tappa a Londra è in Italia nell'ambito di una missione europea connessa proprio alla partecipazione al vertice di Evian. Per la premier giapponese è il primo viaggio nel Vecchio Continente da quando ha assunto l'incarico nell’ottobre del 2025.

La premier Takaichi a Roma Sanae Takaichi è arrivata a Roma domenica sera con un Airbus A350 della Japan Airlines proveniente da Londra, dove aveva incontrato il primo ministro britannico Keir Starmer nella residenza ufficiale di Downing Street. Ad accogliere la premier giapponese all’aeroporto di Fiumicino c’erano Mauro Marsili, ministro plenipotenziario del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; Mario Vattani, ambasciatore d'Italia in Giappone; Hikariko Ono, ambasciatrice del Giappone in Italia. L’incontro tra Takaichi e Meloni Oggi Takaichi incontra Meloni: la premier italiana riceve la leader giapponese alle 11.15 a Villa Doria Pamphilj. Fonti italiane hanno anticipato che l’incontro servirà a verificare "lo stato di avanzamento" delle intese concordate durante la missione di Meloni a Tokyo dello scorso gennaio e a "individuare ulteriori iniziative di collaborazione da promuovere in vista del vertice G20 di dicembre". Iniziative che, hanno spiegato le stesse fonti, "contribuiranno a consolidare il partenariato strategico bilaterale e a conseguire risultati tangibili nel 2026", anno del 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone. I colloqui tra le due leader, hanno anticipato ancora le fonti italiane, spazieranno su vari temi e si focalizzeranno in particolare su Spazio e difesa. Vedi anche La premier del Giappone Sanae Takaichi incontra i Deep Purple

I temi La cooperazione tra Italia e Giappone, hanno sottolineato ancora le fonti, ha registrato una “significativa intensificazione” in numerosi ambiti di interesse comune dopo che le relazioni bilaterali sono state elevate a Partenariato Strategico Speciale. L'incontro tra le due leader rappresenterà l'occasione per imprimere "un nuovo impulso al Partenariato attraverso il lancio di nuove iniziative e il rafforzamento della cooperazione in ambiti di comune interesse strategico". Nel settore spaziale, ad esempio, oggi Meloni e Takaichi adotteranno "una dichiarazione congiunta volta a rafforzare la cooperazione tra le rispettive Agenzie spaziali, promuovere nuove sinergie tecnologiche e scientifiche e favorire lo sviluppo di partenariati industriali strategici". Prosegue anche la collaborazione nel campo della difesa, nel quadro del Global Combat Air Programme (GCAP), progetto che vede Italia e Giappone impegnati insieme al Regno Unito per sviluppare un caccia di sesta generazione per rafforzare la sicurezza euro-atlantica e nell'Indopacifico. Le due leader, hanno spiegato ancora le fonti italiane, "delineeranno inoltre nuove iniziative da promuovere conferendo maggiore concretezza e profondità alle relazioni fra le due nazioni. Resta, infatti, un forte interesse reciproco a consolidare ulteriormente la cooperazione economica e commerciale". Il colloquio offrirà anche l'opportunità di un approfondito scambio di vedute sui principali dossier dell'agenda internazionale, anche in vista del G7 di Evian. "Italia e Giappone confermeranno l'impegno comune per favorire una pace giusta e duratura in Ucraina e in Medio Oriente, per garantire la sicurezza e la stabilità dell'Indo-Pacifico, per aumentare la resilienza economica e ridurre le vulnerabilità negli approvvigionamenti di materie prime critiche", hanno concluso le fonti. Vedi anche Tokyo, Macron e Takaichi si salutano in stile Dragon Ball