Giappone, ciliegi in fiore: torna la festa dell'Hanami

Durante questo periodo ell'anno migliaia di cittadini migrano per andare ad ammirare lo spettacolo dei "sakura". Un evento che non dura molto e per questo ricorda la fuggevolezza delle cose belle
- Una donna in kimono cammina sotto gli alberi di ciliegio in fiore al tempio Rokkakudō a Kyoto. La fioritura dei ciliegi in Giappone avviene solitamente tra fine marzo e inizio aprile.
- La fioritura dei ciliegi coincide con l'arrivo di temperature perfette per stare all'aperto. Le persone escono di casa e si riuniscono nei parchi, organizzando dei picnic proprio per ammirare i fiori. Nella foto, un parco di Tokyo.
- Il lasso di tempo in cui i fiori di ciliegio sono in fiore serve a ricordare la fuggevolezza della bellezza e della vita. Il detto “mono no aware”, che vuol dire “niente dura per sempre”, esprime questo concetto che si ritrova in tutta la cultura giapponese.
- In giapponese bocciolo di ciliegio si dice "sakura": si indica in particolare il fiore, ma anche l'albero. Sakura è anche un nome proprio femminile diffuso nel Paese.
- I visitatori fanno un giro in barca tra i ciliegi in fiore al parco Inokashira a Tokyo. In giapponese esiste la parola "hanami" che vuol dire proprio ammirare i fiori. Hanami è infatti la festa dedicata alla contemplazione dei ciliegi in fiore.
- Un membro dello staff lavora davanti agli alberi di ciliegio in fiore al tempio Rokkakudō a Kyoto, raccogliendo foglie e fiori che cadono a terra.
- Molti dei festival dedicati ai fiori di ciliegio più popolari in Giappone continuano anche nelle ore serali. Quando il sole tramonta, i visitatori possono vivere l’evento da un punto di vista diverso. Di notte, infatti, vengono spesso accese lanterne di carta che illuminano gli alberi e i loro fiori, creando un’atmosfera suggestiva e quasi incantata.
- In particolare nei picnic, si possono trovare da bere sakè o tè. Il sakè è una bevanda alcolica prodotta con succo di riso fermentato che viene sorseggiata durante le celebrazioni dell'hanami. Si beve anche il tè che spesso viene mescolato proprio con il sakura, per sperimentare il sapore dei fiori di ciliegio.
- La tradizione dell'hanami risale a oltre mille anni fa ma è ancora oggi molto radicata in Giappone. Ogni anno milioni di persone si spostano dalle loro città verso le località più celebri del paese per ammirare la fioritura. Vengono perfino elaborate delle previsioni della fioritura.
- Sia cittadini giapponesi che visitatori stranieri rimangono catturati dallo spettacolo della fioritura dei ciliegi.