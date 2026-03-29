Washington, ciliegi in fiore e aquiloni nel cielo

A Washington torna lo spettacolo dei ciliegi in fiore, che ogni anno trasforma la capitale americana in un’attrazione naturale e turistica. Nei pressi del Washington Monument, centinaia di visitatori si sono radunati per partecipare al tradizionale Blossom Kite Festival, facendo volare aquiloni colorati a forma di draghi e animali. Turisti e residenti immortalano la fioritura dei celebri ciliegi giapponesi, che raggiungono il picco tra fine marzo e inizio aprile. Un appuntamento ormai iconico che unisce natura, cultura e intrattenimento. Simbolo della primavera americana e dell’amicizia storica tra Stati Uniti e Giappone.
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