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New York, accoltellamento alla Penn Station: alcuni feriti

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Diverse persone sono rimaste coinvolte in un accoltellamento alla Penn Station di New York intorno alle 23 del 7 giugno. Uno dei feriti è in gravi condizioni, gli altri invece hanno riportato lesioni moderate o lievi. La polizia ha fermato un sospettato, ma le circostanze dell'aggressione restano ancora tutte da chiarire. Durante i rilievi e i controlli, alcune parti della stazione sono state chiuse dalle forze dell'ordine con i pendolari in attesa nei corridoi.

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