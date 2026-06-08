New York, accoltellamento alla Penn Station: alcuni feriti

Diverse persone sono rimaste coinvolte in un accoltellamento alla Penn Station di New York intorno alle 23 del 7 giugno. Uno dei feriti è in gravi condizioni, gli altri invece hanno riportato lesioni moderate o lievi. La polizia ha fermato un sospettato, ma le circostanze dell'aggressione restano ancora tutte da chiarire. Durante i rilievi e i controlli, alcune parti della stazione sono state chiuse dalle forze dell'ordine con i pendolari in attesa nei corridoi.