Papa al Parlamento spagnolo: "Il mondo è in profonda crisi"

In uno storico discorso politico al Parlamento spagnolo, Papa Leone XIV ha denunciato che i conflitti, la polarizzazione e la violazione dei diritti umani hanno spinto il mondo in una “crisi culturale e spirituale”. Il Pontefice ha parlato del “tragico dramma migratorio”, che va affrontato andando "oltre la semplice gestione di flussi”. Poi ha messo in guardia contro i rischi posti dall'intelligenza artificiale, in particolare nell'uso militare. Il discorso, che è stato pronunciato in spagnolo, è stato accolto dai parlamentari con una standing ovation di sette minuti.
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