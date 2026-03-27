Ciliegi in fiore a Tokyo, torna la festa dell’Hanami

A Tokyo è iniziata la stagione dei ciliegi in fiore, con migliaia di persone nei parchi per celebrare l’hanami. Dopo giorni di pioggia, la fioritura ha richiamato anche turisti internazionali, attratti dalla tradizionale bellezza dei sakura e dall’atmosfera primaverile.
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