Introduzione

Scommessa vinta. A meno di tre mesi dalla storica nomina come prima donna premier del Giappone, Sanae Takaichi ha sciolto la Camera Bassa del Parlamento e indetto elezioni anticipate. Stando alle proiezioni diffuse dall’emittente Nhk e dall’Agenzia Kyodo, il suo partito Liberaldemocratico (Ldp) ha consolidato la maggioranza: il numero di seggi della coalizione di governo - assieme al Partito dell'Innovazione (Ishin) – è dato in aumento tra i 274 e i 328 seggi sui 465 totali. Se i dati venissero confermati, la 64enne leader ultraconservatrice inizierebbe il secondo mandato con maggiori margini di manovra per portare avanti il suo programma, dall’economia alla difesa fino a possibili modifiche costituzionali. Ecco chi è.