Riconoscimento facciale, Ue: "No in spazi pubblici". Governo rassicura

Un portavoce della Commissione europea ha spiegato: “Non vogliamo che con l'IA ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto”. Fonti del governo: “L’Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall'AI Act, come fatto finora”. La commissione Affari Ue alla Camera rinvia il voto sullo schema di decreto legislativo

L’Unione europea è intervenuta strumenti di intelligenza artificiale e per il riconoscimento facciale in luoghi pubblici da parte delle forze dell’ordine, che da ieri agita il dibattito politico in Italia. Come dichiarato da un portavoce della Commissione, “il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'IA (l’AI Act, ndr), quindi è applicabile già dall'anno scorso e diventerà esecutivo entro quest'anno. Non vogliamo che con l'IA ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto". Parlando del “caso specifico italiano", del decreto legislativo in discussione in Italia, "non ho tutti gli elementi, quindi non sto giudicando in anticipo ciò che sta accadendo attualmente in Italia", ha precisato.

Fonti del governo: “L’Italia rispetta le norme Ue”

Fonti di Palazzo Chigi hanno successivamente chiarito che “sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall'AI Act, come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all'Autorità giudiziaria”, sottolineando che "l'Italia si pone all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale". Le stesse fonti aggiungono che “siamo stati i primi in Europa ad adottare una normativa di sistema e a darne rapida attuazione. Il Governo continuerà a lavorare in questa direzione, nel rispetto della visione che porta avanti fin dall'inizio, per uno sviluppo e un'applicazione dell'IA centrata sull'uomo e governata dall'uomo".

Rinviato voto sul decreto in commissione Affari Ue alla Camera

Intanto il voto della commissione Affari europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della commissione Politiche Ue del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In quelle sedi, a quanto si apprende, al momento l'iter prosegue senza rinvii.