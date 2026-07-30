Riconoscimento facciale, Ue: "No in spazi pubblici". Governo rassicura

Un portavoce della Commissione europea ha spiegato: “Non vogliamo che con l'IA ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto”. Fonti del governo: “L’Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall'AI Act, come fatto finora”. La commissione Affari Ue alla Camera rinvia il voto sullo schema di decreto legislativo
L’Unione europea è intervenuta strumenti di intelligenza artificiale e per il riconoscimento facciale in luoghi pubblici da parte delle forze dell’ordine, che da ieri agita il dibattito politico in Italia. Come dichiarato da un portavoce della Commissione, “il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'IA (l’AI Act, ndr), quindi è applicabile già dall'anno scorso e diventerà esecutivo entro quest'anno. Non vogliamo che con l'IA ci sia un controllo pubblico su dove noi e voi ci spostiamo quotidianamente negli spazi pubblici accessibili, quindi questo è un chiaro divieto". Parlando del “caso specifico italiano", del decreto legislativo in discussione in Italia, "non ho tutti gli elementi, quindi non sto giudicando in anticipo ciò che sta accadendo attualmente in Italia", ha precisato.
Fonti del governo: “L’Italia rispetta le norme Ue”
Fonti di Palazzo Chigi hanno successivamente chiarito che “sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea, a partire dall'AI Act, come fatto finora, in coerenza con le garanzie costituzionali e dei diritti di libertà, la cui verifica spetta all'Autorità giudiziaria”, sottolineando che "l'Italia si pone all'avanguardia nella governance dell'intelligenza artificiale". Le stesse fonti aggiungono che “siamo stati i primi in Europa ad adottare una normativa di sistema e a darne rapida attuazione. Il Governo continuerà a lavorare in questa direzione, nel rispetto della visione che porta avanti fin dall'inizio, per uno sviluppo e un'applicazione dell'IA centrata sull'uomo e governata dall'uomo".
Rinviato voto sul decreto in commissione Affari Ue alla Camera
Intanto il voto della commissione Affari europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Dopo il via libera della commissione Politiche Ue del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri. In quelle sedi, a quanto si apprende, al momento l'iter prosegue senza rinvii.
Leggi anche
Riconoscimento facciale IA, cosa dice il decreto? Domande e risposte
Funzionari polizia: “Strumento importante, ma rispettare Carta”
Del caso ha parlato anche l’Associazione nazionale funzionari di polizia. Il segretario Enzo Letizia ha sottolineato come "l'evoluzione delle minacce alla sicurezza imponga un costante adeguamento degli strumenti investigativi e di prevenzione a disposizione delle forze di polizia". "Terrorismo, criminalità organizzata, violenza diffusa e gravi fenomeni di criminalità sfruttano ormai tecnologie sempre più sofisticate”, ha spiegato Letizia. “Lo Stato non può essere costretto ad affrontare queste sfide con strumenti appartenenti al passato. L'impiego di sistemi di identificazione biometrica e di analisi delle immagini mediante intelligenza artificiale può rappresentare un importante supporto all'attività di prevenzione e di polizia giudiziaria, contribuendo a individuare soggetti pericolosi, ricostruire eventi delittuosi e rafforzare la tutela della collettività. L'innovazione tecnologica, tuttavia, deve sempre accompagnarsi a regole chiare e rigorose". L'ANFP considera "imprescindibili il rispetto della Costituzione, della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, il principio di proporzionalità, il controllo dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge e la costante supervisione umana nell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale".