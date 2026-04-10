La premier del Giappone Sanae Takaichi incontra i Deep Purple

Takaichi è una grande fan della band britannica e non ha trattenuto l'entusiasmo nell'incontrare i musicisti. Ha raccontato loro di aver acquistato l'album "Machine Head" da bambina e poi, dopo aver consegnato al batterista Ian Paice delle bacchette autografate, gli ha detto "You are my god"
In vista dell'inizio del tour in Giappone al Nippon Budokan di Tokyo, i Deep Purple hanno incontrato la premier giapponese Sanae Takaichi. Grande fan della band britannica e appassionata di hard rock, Takaichi ha raccontato ai musicisti di aver acquistato l'album "Machine Head" da bambina, di aver suonato la tastiera in una cover band del gruppo durante le scuole medie e di essere poi passata alla batteria all'università. "You are my god" (ovvero "Sei il mio dio") ha detto la premier al batterista Ian Paice consegnandogli delle bacchette autografate.