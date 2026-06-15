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Ucraina, raid russo su monastero patrimonio dell'Unesco a Kiev: gravi danni. VIDEO

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Un pesante attacco russo ha colpito Kiev nella notte con decine di missili e centinaia di droni. Tra gli obiettivi raggiunti figura il monastero della Kyiv Pechersk Lavra, fondato nell'XI secolo

Il monastero di Kyiv-Pechersk Lavra in Ucraina, fondato nel 1050 e patrimonio dell'Unesco , ha subìto gravi danni a seguito di un attacco russo. Nell'attacco sono inoltre rimaste ferite 20 persone. Lo hanno riferito le autorità locali. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha aggiunto che l'attacco ha danneggiato le linee elettriche e ha lasciato 140.000 residenti della capitale senza corrente.

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