Usa, Trump assiste ai combattimenti Ufc alla Casa Bianca

Per il suo ottantesimo compleanno, Donald Trump ha trasformato i giardini della Casa Bianca in un'arena di arti marziali miste. Davanti a oltre 4.000 persone, il primo evento sportivo professionistico mai ospitato nella residenza presidenziale: sette incontri, un ottagono d'acciaio sul prato sud e l'intera amministrazione al seguito

Donald Trump ha scelto un palcoscenico inedito per festeggiare gli 80 anni: l'ottagono dell'Ufc, montato direttamente sul prato sud della Casa Bianca. Domenica 15 giugno la residenza presidenziale ha ospitato il primo evento sportivo professionistico della sua storia, una serata di arti marziali miste seguita da oltre 4.000 spettatori sul posto e da altre migliaia raccolte attorno a un maxischermo all'Ellipse, poco distante.

L'ottagono sul prato sud

Il presidente è uscito dallo Studio Ovale insieme a Dana White, numero uno dell'Ufc, per dirigersi verso la struttura allestita per l'occasione: una gabbia da 600 tonnellate di acciaio battezzata "The Claw", l'artiglio, completa di maxischermi. Dal balcone Truman ha assistito all'esecuzione dell'inno nazionale, mentre all'ora del tramonto il cielo di Washington veniva attraversato da una formazione "Super Delta" composta dai Thunderbirds dell'Air Force e dai Blue Angels della Marina. Trump ha poi preso posto a bordo ottagono, circondato dai familiari e dai vertici dell'amministrazione, dal vicepresidente JD Vance al segretario di Stato Marco Rubio.

Sette incontri e i big sul ring

La card prevedeva sette combattimenti per quattordici atleti. Nel primo, nei pesi piuma, il brasiliano Diego Lopes ha battuto per ko lo statunitense Steve Garcia. Tra gli altri match, Bo Nickal contro Kyle Daukaus e Mauricio Ruffy opposto a Michael Chandler. Per qualche ora le stanze del potere si sono mescolate allo spettacolo: i lottatori si sono riscaldati appoggiati alle colonne di marmo, in ciabatte, in un contrasto che ha definito il tono della serata.

Le star a bordo ring

Standing ovation per l'ingresso del pugile britannico Tyson Fury. Tra il pubblico anche Zlatan Ibrahimovic, ripreso in una clip diffusa da Tnt Sports a ridosso del primo incontro. "È qualcosa che non mi sarei mai aspettato, è semplicemente fantastico. Godiamocela, sarà un grande incontro", ha detto l'ex calciatore.

Sullo sfondo, Iran e G7

La serata sportiva si è chiusa una giornata segnata anche dai dossier internazionali. Trump ha rivendicato un'intesa con l'Iran che, secondo le sue parole, dovrebbe portare stabilità nella regione. In piena notte è poi decollato l'Air Force One diretto in Francia per il G7, con l'Ucraina e lo Stretto di Hormuz tra i temi all'ordine del giorno.