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Guerra Ucraina, pioggia di missili e droni su Kiev

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Nuova offensiva russa su larga scala contro l'Ucraina: 70 missili e 611 droni hanno colpito soprattutto Kiev, con un bilancio pesante di morti e feriti e danni anche a un sito patrimonio dell'UNESCO. Zelensky chiede al G7 nuove forniture militari.

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