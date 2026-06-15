Guerra Ucraina, pioggia di missili e droni su Kiev

Nuova offensiva russa su larga scala contro l'Ucraina: 70 missili e 611 droni hanno colpito soprattutto Kiev, con un bilancio pesante di morti e feriti e danni anche a un sito patrimonio dell'UNESCO. Zelensky chiede al G7 nuove forniture militari.
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