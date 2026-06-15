Cantante Usa morto in uno scontro tra elicotteri in Brasile

Almeno sei persone sono morte dopo la collisione tra due elicotteri nei cieli di Rio de Janeiro. I velivoli sono precipitati in un'area utilizzata da una concessionaria di auto elettriche, provocando un incendio alimentato anche dalle batterie dei veicoli presenti sul posto. Secondo le autorità brasiliane, tra le vittime figurano Oliver Tree, cantante e produttore statunitense noto per i successi Life Goes On e Miss You, e Gaspar Prim, youtuber argentino conosciuto online con il nome di Gaspi e seguito da milioni di utenti sui social.